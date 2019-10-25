Новости версия для печати Оплата ЖКХ под присмотром прокуратуры: в Урицком районе ликвидирована задолженность МУП Сумма долга составила 220 тысяч рублей.



Отмечено, что меры по взысканию имеющейся задолженности с потребителей, в том числе в судебном порядке, управляющей организацией не предпринимались.



По указанному факту межрайонной прокуратурой в адрес директора предприятия внесено представление. В результате задолженность за энергоресурсы погашена в полном объёме, виновное в допущенных нарушениях должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.



Всего в истекшем периоде текущего года по мерам реагирования прокуроров организациями сферы ЖКХ погашено около 87 млн.руб. задолженности за энергоресурсы.





Анастасия Дорохова

25 октября 2019 года







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