В Орловской области на «Демографию» добавят денег

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пятница
25.10.2019
13:46:50
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В Орловской области на «Демографию» добавят денегОбластное спортуправление отчиталось о реализации национального проекта.
В 2020 году на развитие физической культуры и спорта в регионе планируется привлечь 257,4 млн рублей, а в 2021 году предполагаемый объем федеральных средств составит 290,6 млн рублей. В планах областного спортуправления - строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городе Мценске и детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок», а также двух футбольных полей с искусственным покрытием.
В рамках того же проекта предусмотрено создание 23 Центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», оборудованных малыми спортивными площадками, на которых возможно проводить тестирование.
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