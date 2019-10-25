Новости версия для печати В Орловской области на «Демографию» добавят денег Областное спортуправление отчиталось о реализации национального проекта.



В 2020 году на развитие физической культуры и спорта в регионе планируется привлечь 257,4 млн рублей, а в 2021 году предполагаемый объем федеральных средств составит 290,6 млн рублей. В планах областного спортуправления - строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городе Мценске и детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок», а также двух футбольных полей с искусственным покрытием.



В рамках того же проекта предусмотрено создание 23 Центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», оборудованных малыми спортивными площадками, на которых возможно проводить тестирование.





Анастасия Дорохова

25 октября 2019 года







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