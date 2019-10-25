Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- 12 ДТП за сутки. Без жертв не обошлось. Обстоятельства происшествий выясняет полиция.



- 50 лет назад началась история больницы им. Боткина. Сегодня это многопрофильный медицинский центр. «Вести» поздравили коллектив учреждения с юбилейный датой и узнали о планах на будущее.



- Путь к «Дружбе» - закрыт. Расскажем, почему и надолго ли перекроют движение по мосту.



- Проверьте ваши знания: в воскресенье. Орел присоединится к Географическому диктанту. Мы знаем, как подать заявку на участие.



- «Бешеные деньги» по пьесе Островского: с этого спектакля начался театральный фестиваль «Русская классика». Какие еще постановки увидят орловские зрители?



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

25 октября 2019 года







На главную страницу





