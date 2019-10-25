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пятница
25.10.2019
13:46:26
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- 12 ДТП за сутки. Без жертв не обошлось. Обстоятельства происшествий выясняет полиция.
- 50 лет назад началась история больницы им. Боткина. Сегодня это многопрофильный медицинский центр. «Вести» поздравили коллектив учреждения с юбилейный датой и узнали о планах на будущее.
- Путь к «Дружбе» - закрыт. Расскажем, почему и надолго ли перекроют движение по мосту.
- Проверьте ваши знания: в воскресенье. Орел присоединится к Географическому диктанту. Мы знаем, как подать заявку на участие.
- «Бешеные деньги» по пьесе Островского: с этого спектакля начался театральный фестиваль «Русская классика». Какие еще постановки увидят орловские зрители?
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