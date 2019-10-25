Новости версия для печати Сегодня в России чествуют таможенников История развития этой профессии на Орловщине началась ещё в 17 веке. Первые таможни тех времён были в крупных населённых пунктах - Орёл, Болхов, Мценск, Новосиль и Чернь. Сегодня же служба представлена в нашем регионе одним таможенным постом, но работы у его сотрудников только прибавилось.



Только за текущий год на Орловском таможенном посту было оформлено более 11,5 тысяч деклараций на товары - это больше 420 тысяч тонн грузов. В разрезе внешнеторгового оборота - это почти 400 миллионов долларов. Экспортная доля - порядка 150 миллионов долларов. Было выявлено и несколько фактов контрабанды - все виновные лица и организации понесли ответственность. Сотрудниками таможенного поста было возбуждено почти 200 административных дел, общая сумма штрафов по ним - чуть меньше полумиллиона рублей.

Александр Поваляев, начальник Орловского таможенного поста Курской таможни: «На сегодняшний день перед должностными лицами Орловского таможенного поста поставлены задачи по организации таможенного контроля на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орёл». Орловский таможенный пост со своей стороны будет и дальше совершенствовать свою работу, используя современные информационные технологии, что позволит обеспечивать качество и доступность предоставляемых таможенных услуг широкому кругу участников внешнеэкономической деятельности».





Антон Киселёв

25 октября 2019 года







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