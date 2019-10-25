Новости версия для печати В Орловской области при столкновении с фурой погибла молодая автомобилистка Авария под Болховом привела к трагедии накануне вечером. В ДТП на автодороге Калуга - Орёл погибла женщина-водитель. Ее «Лада» на полном ходу столкнулась с «Рено Магнум».



Дорога на 155 километре трассы Калуга - Перемышль - Белев - Орёл больше напоминает поле битвы. И не только рассыпанными в беспорядке обломками и осколками, но и наличием погибших. Там произошло столкновение двух транспортных средств - автомобиля «ВАЗ-21010» и грузового автомобиля «Рено Магнум». Для 24-летней автомобилистки, управлявшей «Ладой-десяткой», ДТП имело самые роковые последствия. По словам полицейских, шансов на выживание у женщины-водителя не было. Открытая черепно-мозговая травма убила ее на месте. Шофер грузовика, чья кабина на уровень выше, повреждений при ДТП не получил, в отличие от его автомобиля.



Как сообщил водитель фуры, «десятка» вышла навстречу. Полицейским предстоит изучить фактуру, зафиксированную на месте ДТП, а также отыскать очевидцев трагедии. Дорожных и погодных факторов, которые могли бы послужить косвенными причинами столкновения, на трассе не выявлено. По факту происшествия продолжается расследование.









Иван Суверин

25 октября 2019 года







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