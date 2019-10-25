Новости версия для печати Проект орловского студента заинтересовал Минздрав Марк Серегин заявил о себе на конкурсе «Цифровой прорыв».



Всероссийский конкурс для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв» прошел в Казани. Для участников предлагались задания разбитые на 20 различных треков. Трек – это задача, поставленная той или иной компанией-партнером конкурса.

«Наш проект заключался в создании ILS приложения. Оно позволяет на основе машинного обучения определять необходимый уровень сахара в крови для людей, страдающих диабетом, показывает правильную дозировку инсулина. Над приложением мы работали 3 дня и 2 ночи. Утром последнего дня состоялся предпоказ, где все было одобрено. Вечером мы защищали проект уже перед членами Правительства РФ и жюри. Мне было очень приятно работать в своей команде. Не возникало совершенно никаких сложностей. Все ребята профессионалы своего дела», - цитирует Марка Серегина пресс-служба ОГУ имени Тургенева.

Данным проектом заинтересовалось Министерство здравоохранения и Московский физико-технический университет. Они выразили готовность к сотрудничеству и оказанию спонсорской помощи.





Анастасия Дорохова

25 октября 2019 года







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