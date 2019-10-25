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В Орле торжественно открылся VIII Международный театральный фестиваль «Русская классика»

Это возрожденный проект Орловского государственного драматического театра им. Тургенева. В этом году получилось его возобновить после 11-летнего перерыва. А приветствовали гостей фестиваля вечно живые Чехов, Бунин, Островский, Гоголь, Пушкин и еще добрый десяток классиков русской литературы.

Классика без присутствия самих классиков невозможна, поэтому первыми на сцене появились легко узнаваемые столпы русской литературы, которые, собравшись вместе, очень иронично сетовали на современные постановки и режиссерское видение своих произведений.

Приветственные адреса фестивалю направили губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель союза кинематографистов России Никита Михалков, председатель СТД России Александр Калягин. Возглавляет жюри театральный критик, писатель, кандидат филологических наук, москвичка Наталья Старосельская.

Наталья Старосельская, председатель жюри фестиваля «Русская классика»: «Поскольку современная драматургия находится в несколько подвешенном состоянии, она далеко не всем понятна, она не всегда бывает интересна зрителю, она душу не захватывает. А русская классика ее захватывает, и поэтому она будет популярна всегда, она никогда не уйдет».

За несколько дней фестиваля можно будет посмотреть спектакли, которые привезли театры Владимира, Рязани, Белгорода, Лобни, присоединились к программе и орловские труппы, у зрителей будет возможность еще раз увидеть «Лес» (12+), «Дубровского» (12+), «Поэму о театре» (12+).

Алексей Доронин, главный режиссер Орловского академического театра им. И.С.Тургенева: «Возможность посмотреть спектакль по классической литературе, поставленные в языке классической литературы - по крайней мере, мы старались это отслеживать, а насколько это будет так, это оценит уже зритель и члены экспертного жюри».

Открыл фестиваль театр из столицы Беларуси. Минчане привезли на суд жюри и зрителей спектакль по Островскому «Бешеные деньги». В Орле этот коллектив выступает в первый раз, но надеется приехать к нам еще.

Сергей Куликовский, главный режиссер «Нового театра» (г. Минск): «Мы хотим договориться о совместном сотрудничестве, возможно даже на обмен гастролями - трех-, пятидневными. Может быть, даже в этом сезоне».

Фестиваль завершится в понедельник, впереди еще четыре дня насыщенной программы, он будет проходить на разных площадках, в том числе на сцене театров «Свободное пространство» и «Русский стиль». Сегодня вечером зрители увидят театр из Владимира с постановкой по пьесе Максима Горького «Зыковы» (16+).




Эва Стасюлевич
25 октября 2019 года

 


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