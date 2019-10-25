Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Раскрыто по горячим следам. Подозреваемого в убийстве орловчанки задержали в Курской области, на границе России.



- Роковой манёвр. Девушка-водитель скончалась на месте ДТП. Подробности - в эксклюзивном материале Ивана Суверина



- 366 лет они «дают добро». Таможенная служба России сегодня отмечает профессиональный праздник.



- Полвека на страже здоровья. Изменился ли подход к пациентам в больнице имени Боткина за 50 лет, и как сегодня организован процесс диагностики и лечения?



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Вести-Орёл

25 октября 2019 года







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