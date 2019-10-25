Новости версия для печати В Орле прошел торжественный прием, посвященный сотрудникам больницы имени Боткина Сегодня больница отмечает 50-летия со дня своего основания.



Путь в полвека. От медсанчасти завода до одного из передовых в техническом и профессиональном плане лечебных учреждений города прошел коллектив больницы имени Сергея Петровича Боткина. Сегодня его сотрудники принимали поздравления.



В городской больнице Боткина сейчас обслуживается более 70 тысяч человек. Из них - порядка 11 тысяч - дети. Работает акушерско-гинекологическое отделение. Здесь на свет появляются две трети всех новорождённых нашего региона. На торжественном мероприятии в честь юбилея звучали слова благодарности в адрес ветеранов больницы. Лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарности. Медработников со сцены поздравили и творческие коллективы города.



Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Хочу особо отметить, что с каждым годом становится все более ощутимый вклад больницы в развитие орловского здравоохранения. Здесь внедряются современные методики диагностики и лечения, успешно осваивается новейшее оборудование, постоянно растет профессионализм медицинских работников, которые добросовестно и ответственно выполняют свою работу».





Анна Вайсергисер

25 октября 2019 года







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