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В Орле «Отцы и дети» показывают кино

С 21 октября на разных площадках Орловщины начался показ документальных, художественных и анимационных фильмов-участников V международного фестиваля «Отцы и дети». В этом году в программе фестиваля 79 лент из разных городов России и разных стран мира. Традиционно в фестивале принимают участие несколько поколений - от профессионалов, таких, как например, Гарри Бардин, до начинающих сценаристов и режиссеров, самым младшим из которых 10 лет. На торжественном открытии фестиваля побывала Эва Стасюлевич.

«Отцам и детям» пока пять лет, но за это время фестиваль стал популярным - с ним уже знакомы многие детские и взрослые киностудии, и авторы, которые работают самостоятельно. Кто-то сотрудничает с фестивалем все это время, а кто-то, как сценарист и режиссер Марина Сасина, впервые принял в нем участие.

Марина Сасина, участник фестиваля, сценарист и режиссёр фильма «Никто. Нигде. Никогда»: «Фестиваль совершенно уникальный, в том смысле, что в нем участвуют одновременно дети, студенты и профессионалы. У нас есть возможность поделиться своими работами, пообщаться, поделиться опытом. И, конечно же, огромное спасибо фестивальному директору Марине Куликовой».

Идейный вдохновитель и бессменный организатор фестиваля «Отцы и дети» Марина Куликова пригласила на сцену гостей фестиваля - это композиторы, сценаристы, режиссёры из разных городов, которые приехали специально для того, чтобы пообщаться со зрителями. А нашей съемочной группе Марина Куликова представила фильмы, которые показались ей самыми интересными.

Марина Куликова, организатор фестиваля «Отцы и дети»: «Самые лучшие фильмы это «Донецая вратарница» - в номинации «Документальное кино», «Лорик» - это фильм, посвященный Году Театра. И еще один фильм, который нам прислали из Санкт-Петербурга, из Дома ветеранов сцены «Знакомые Незнакомки» - о поэтессах серебряного века, это великолепная работа, мы ее показывали в театре «Русский стиль» и зрители очень по-доброму откликались и желали актерам всего самого доброго и светлого, потому что они уже возрастные, но зрители сказали, что молодым актерам есть чему у них поучиться».

Участников фестиваля поздравили продюсер Лариса Кривцова и космонавт Александр Мисуркин. В этом году «Отцы и дети» обрел своего президента, им стал наш земляк, народный артист России, советский и российский диктор Владимир Березин, который приехал в Орел специально, чтобы лично познакомиться с участниками и посмотреть конкурсную программу.

Владимир Березин, народный артист России, президент кинофестиваля «Отцы и дети»: «Дети, оказываются, и в этих работах это заметно, думают, как мы, взрослые. Мы - из 20 века, и они - из 21-го, они чувствуют одинаково. Это значит, что мы друг друга не потеряли».

Духовная связь отцов и детей и есть самая главная задача этого фестиваля, их объединение, их общее желание заниматься одним и тем же делом. «Отцы и дети» продолжают работу, фестивальная программа продлится и в пятницу, и в субботу. Показы пройдут в институте культуры и медицинском колледже, в Некрасовской школе-интернате, в орловском художественном училище. В воскресенье состоится круглый стол по итогам фестиваля и награждение победителей.




Эва Стасюлевич
25 октября 2019 года

 


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