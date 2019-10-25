Пожарные Орловщины тренируются на высотках

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Пожарные Орловщины тренируются на высоткахВ областном центре и в ближайших пригородах в последние годы возводится все больше высотных жилых зданий. Пожарным приходится тренировать навыки тушения возгораний в условиях повышенной этажности. Как раз такие учения прошли в Болховском микрорайоне.
Объектом учений стал новый 16-этажный дом в ближайшем пригороде Орла.
Алексей Никишин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Мы проводим учения не для показательной картинки, а прежде всего для тренировки навыков личного состава».
Как сообщили в управляющей компании, на случай пожара дом оснащен по всем современным стандартам.
Игорь Корытников, инженер по организации эксплуатации и ремонта управляющей компании: «Дом оснащен автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения эвакуации и системой дымоудаления».
Протестировать системы безопасности дома в ходе учений - одна из задач, стоящих перед пожарными. Под соответствующий звуковой аккомпанемент сигнализации бойцы устремляются по лестничным маршам на 10-й этаж. Именно там, по замыслу тренировки, пожарных ждут жильцы отрезанные дымом от путей спасения. Параллельно другой караул приходит на помощь снаружи, используя коленчатый подъемник.
Такие учения, говорят в МЧС, не только необходимый элемент профподготовки пожарных, но и верный способ адаптировать орловские спасательные службы к новым градостроительным реалиям.