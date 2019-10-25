Новости версия для печати Сегодня в Орле выбрали команду с лучшей строевой подготовкой Традиционный военно-патриотический конкурс собрал студентов колледжей и вузов. Они соревновались в семи дисциплинах. За звание победителя боролись 14 команд. Почетно ли служить в армии? Расскажет Артемий Лукьянчиков.



В конкурсе приняли участие 150 юношей и девушек, Студентки медицинского техникума являются военнообязанными. Принять участие в конкурсе их заставило желание погрузиться в армейские будни.



С 1992 года 15 ноября в стране отмечают День призывника. Этот день символизирует связь поколений, защищавших Родину. Именно к этой дате приурочен патриотический конкурс, который проходит более 10 лет.



Будущее Родины зависит от её защитников. Их успех зависит от мужества, патриотизма и отваги. Именно эти качества предстояло продемонстрировать участникам конкурса. Конкурс проходил на территории военной части 03013. Ребята соревновались в строевой и огневой подготовке, в неполной разборке-сборе оружия, в химзащите, беге, подтягивании, отжимании и других видах военного спорта.



14 команд боролись за звание победителя. Будущие призывники из училищ и вузов региона продемонстрировали военно-спортивную подготовку и на собственном опыте убедились – в армии служить почётно.









Артемий Лукьянчиков

25 октября 2019 года







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