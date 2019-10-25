Новости версия для печати Мост Дружбы в Орле с 26 октября будет закрыт полностью Мост закроют и для автомобилистов, и для пешеходов. Об этом областные власти рассказали сегодня на брифинге.



Новый подрядчик - это компания из Белгорода - сегодня вечером доставляет на объект необходимую для ремонта технику. И уже завтра мост будет закрыт для движения. Власти говорят: максимум - до мая следующего года. Поэтому автомобилистам теперь, чтобы добраться из Железнодорожного района в Заводской, нужно будет искать объездные пути.





Надежда Невматулина

25 октября 2019 года







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