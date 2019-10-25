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«Дружба» в Орле закрывается

Речь о мосте, ремонт которого с самого начала не задался. На заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение движение закрыть. Чтобы ответить на все вопросы, власти сегодня провели брифинг прямо на мосту.

«Дружба» начинается с убытка. Пока со старым подрядчиком проходят судебные процессы, на мост заезжает новый. Уже на выходных должна приехать последняя техника и работы начнутся, можно наблюдать как обстановка меняется. По крайней мере, на объекте появились люди и спецтехника.

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Конструкции лучше не стали, а стали только хуже - за время работы предыдущего подрядчика. Поэтому рисковать жизнью здесь не стоит». 

Есть и плохая новость: для того чтобы успеть открыть движение к маю 2020 года, сейчас мост закроют. Уже в эти выходные жителям города придется искать пути объезда.

«Наследство», которое досталось новому подрядчику, его не пугает. Еще и технику будут использовать только свою. «Эксклюзивный» кран из Китая, который простаивал без дела полгода, новым ремонтникам не нужен, поэтому он покинет мост вместе со старым подрядчиком.

Владимир Полежаев, подрядчик: «В «наследство» достался довольно типичный мост. Мы строили и побольше. Единственное, я считаю, что было неправильно изначально, то, что его начали реконструировать с пропуском движения по половине». 

Опять же, если мост будет пригодным для движения раньше поставленных сроков, то будет пересмотрен контракт. И откроют сразу две полосы. Быстрый темп работ в интересах всех. Тем более, как отметил Денис Блохин, Красный мост тоже ждет ремонта, и допустить закрытие сразу двух - невозможно.




Всеволод Трифонов
25 октября 2019 года

 


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