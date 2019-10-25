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Сегодня депутаты Орловского облсовета поддержали проект бюджета на следующий год

Правда не все, и не полностью. 32 голоса – «за», 11 – «против». Таковы итоги голосования. К следующей сессии народные избранники предложили пересмотреть финансирование сферы здравоохранения, поддержки муниципалитетов и льготной поддержки орловцев. Что касается бюджета на этот год, тут тоже были правки. Причём, они сильно порадуют жителей региона, которые стали обманутыми дольщиками.

Единственное, в чём сошлись на сегодняшней сессии все - и депутаты, и представители областной власти - это выделение 45 миллионов рублей из бюджета на помощь орловцам, вложившимся в долгострои. Эти деньги станут первым взносом в региональный «Фонд по защите прав граждан - участников долевого строительства». Средства в ближайшем будущем позволят получить Орловской области гораздо большую сумму, на условиях софинансирования.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «28 числа со стороны федерального фонда запланировано уже подписание, в ноябре - заседание правления и выделение региону финансирования в размере 1 миллиарда 444 миллионов рублей для достройки наших проблемных объектов».

Правда, всё это произойдёт в рамках текущего финансового года. А вот то, как будет складываться общая картина в 2020-м, депутаты разбирали долго и активно. Забегая вперёд, отметим, что из присутствующих 43-х народных избранников - 11 депутатов из «Справедливой России» и ЛДПР не поддержали главный финансовый документ в первом чтении. Причины на то у представителей фракций были общие.

Андрей Куцын, депутат Орловского областного Совета народных депутатов (фракция ЛДПР): «Мы настаиваем на увеличении уровня заработной платы врачей. 2019-й год стал в этом плане показательным: когда из региона в большом количестве уезжают и в Москву, и в соседние регионы врачи, потому что уровень зарплат крайне низкий».

Руслан Перелыгин, депутат Орловского областного Совета народных депутатов (фракция партии «Справедливая Россия»): «На примере скорой медицинской помощи мы видим сокращение расходной части на 4,5 миллиона. Наоборот, мы с коллегами-депутатами из нашей фракции боролись за права наших фельдшеров, работников медицинской скорой помощи, мы ожидали, что губернатор и исполнительная власть нас услышат и добавят, наоборот, средства».

Сам проект бюджета на 2020 год в первом чтении представлял собой следующее: доходы - 31 миллиард 100 миллионов рублей, расходы - 30 миллиардов 700 миллионов. 7 миллиардов получит образование, 6,5 миллиардов - здравоохранение, и почти столько же будет направлено на социальную поддержку граждан. Депутаты попросили ко второму чтению внести некоторые правки.

Михаил Вдовин, первый зампред Орловского областного Совета народных депутатов (фракция партии «Единая Россия»): «Мы настоятельно рекомендовали правительству, чтобы в проекте бюджета предусмотрены были все необходимые расходы для сохранения льгот - региональных и муниципальных, для поддержки муниципального транспорта, для поддержки муниципалитетов, особое внимание мы обратили на поддержку бюджета города Орла».

Вячеслав Морозов, депутат Орловского областного Совета народных депутатов (фракция КПРФ): «Конечно, недостаточно средств, для того чтобы все вопросы закрыть, но бюджет остаётся социальной направленности, 60% средств идут на образование, медицину, культуру и социальную поддержку».

Следующая встреча, на которой депутаты облсовета и представители региональной власти будут подводить финансовые итоги года и обсуждать перспективы на будущее, пройдёт 6 ноября в академическом театре имени Тургенева, на оглашении инвестиционного послания губернатора.




Антон Киселёв
25 октября 2019 года

 


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