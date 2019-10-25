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Возраст – не помеха трудоустройству!

В Орловской области в рамках нацпроекта «Демография» работает программа профессионального обучения для людей предпенсионного возраста.

Согласно программе за парты в этом году на Орловщине должны были сесть 295 предпенсионеров. Но реальность превзошла ожидания - уже 370 человек этой возрастной категории обучаются или окончили учёбу, а до конца года в процесс включатся ещё полторы сотни людей, которые хотят повысить свою квалификацию по профессии или открыть для себя новые трудовые горизонты.

Наталья Хомякова, начальник отдела департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «В настоящий момент перечень наших профессиональных программ насчитывает около 120 позиций. Обучение может реализовываться двумя способами. Первый - когда непосредственно обращается работодатель в образовательную организацию, он заключает договор и далее служба занятости компенсирует ему расходы, понесенные за обучение. Также возможен другой механизм - гражданин может быть занятым, может быть не занятым, обращается непосредственно в центр занятости и тот его направляет на обучение, и обучение для гражданина также происходит совершенно бесплатно».

Обучение проходит на базе учебного центра службы занятости и в других образовательных организациях области. И отнюдь не для галочки!

Наталья Хомякова, начальник отдела департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Заложен такой показатель как трудоустройство после окончания обучения. Он составляет 85%, в нашем регионе он находится на уровне 94%».

В 50, говорят, начинает казаться, что жизнь отдана не тому делу. Ну что ж, теперь есть шанс не тратить время на сожаления, лучше посвятить его учёбе и поиску новых возможностей. Начать следует с центра занятости по прописке. Там ждут не только людей, разменявших полвека, но и пенсионеров, и людей моложе.




Ирина Костина
25 октября 2019 года

 


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