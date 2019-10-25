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В Орле органы соцзащиты, детский омбудсмен и врачи выступают в защиту матери девочки-«маугли»

Сегодня в ситуации многодетной семьи и девочки-инвалида, которую некоторые орловские СМИ успели окрестить ребенком-«маугли», попытались расставить все точки над «и». Правда, прошла уже неделя с момента появления новости о якобы жестоком обращении с ребенком.

Самой обсуждаемой темой как в орловских, так и в федеральных СМИ стала история 11-летней девочки, которую доставили в научно-клинический медцентр имени Зинаиды Круглой. Первая версия, которая была озвучена: ребенок рос в нечеловеческих условиях, над ним издевались. Позже стали появляться комментарии следователей и представителей социальной службы, врачей и полицейских. Одни обвиняли мать, другие - оправдывали. Вскрывались новые подробности жизни семьи, где росла девочка. Масла в огонь добавили высказывания кое-кого из соседей, а также довольно смелые допущения, которые некоторые СМИ преподнесли как установленные факты. Между тем, следственный комитет, который ведет расследование, пока не выдвинул никаких обвинений в адрес многодетной матери. А единичный факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей женщиной, выявленный дмитровскими полицейскими, детский омбудсмен объяснил тем, что мама с детьми провели ночь в неблагополучной компании.

Сегодня и органы соцзащиты, и детский омбудсмен, и представители департамента здравоохранения были готовы ответить на все вопросы. Они исключили факт насилия в отношении ребенка и выступают в защиту матери. Что касается самой девочки, то соцзащита планирует поместить ребенка в мценский специализированный дом-интернат.
Ирина Гаврилина руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Там такие дети находятся, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Т.е. они находятся на полном обеспечении и соответственно, специфика учреждения именно такова, что мы можем ей там помочь».

Все обстоятельства этого нашумевшего дела - в комментариях и эксклюзивных оценках смотрите в итоговом выпуске «Вестей». В воскресенье в 8:40.


Надежда Невматулина
25 октября 2019 года

 


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