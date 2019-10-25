Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- До мая - в объезд. Мост Дружбы уже завтра будет закрыт для автомобилистов и пешеходов. Что обещает подрядчик, и на что надеются власти? Мы знаем ответ.



- Развеять слухи и снять напряжение. Сегодня журналистам рассказали о дальнейшей судьбе девочки, которую окрестили «маугли».



- Дольщиков – услышали. На каких условиях деньги придут в регион? Мы выслушали мнения депутатов.



- Врачи, учителя, аграрии, таможенники и автомобилисты - в их адрес сегодня звучали теплые слова. «Вести» присоединились к поздравлениям.



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Вести-Орёл

25 октября 2019 года







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