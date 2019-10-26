Новости версия для печати Сегодня – День гимнастики Российская спортивная гимнастика имеет многолетние победные традиции. Орловские гимнасты и акробаты вносят свой вклад.



Древнегреческий философ Платон считал гимнастику искусством. Пел о ней и Владимир Высоцкий. Бодрость духа, грация и пластика - качества, которые превозносил советский поэт. Сейчас гимнастика - это комплекс из нескольких видов спорта, каждый из которых по-своему уникален.



Спектакли юных подопечных Софьи Муссауи пока сложностью не отличаются. Впереди у девочек долгий спортивный путь, чтобы из маленьких художниц вырасти в больших мастериц. А примеры для подражания у них есть. Их тренер - действующий спортсмен. Сейчас Софья готовится к выполнению норматива мастера спорта.



Софья Муссауи, тренер по художественной гимнастике: «Ты сам хочешь выйти, помочь им, поддержать, а не можешь. Приходится стоять и со стороны смотреть. И только вот стоишь и думаешь: «Только бы все получилось!». А так, ты хотя бы знаешь, что за свои косяки ответственен ты сам».

Российская спортивная гимнастика имеет многолетние победные традиции. Продолжились они на международном уровне и в этом году. Мужская сборная - триумфатор Чемпионата мира. Орловские атлеты учатся у лучших. Перенимают смелость, упорство и волю к победе. Орловская акробатика известна по всей стране. Копилка медалей наших спортсменов пополняется все чаще, а имена звучат все громче. Одно из ярчайших имен – Юлия Бравикова, российская художественная гимнастка, четырёхкратная чемпионка летней Универсиады 2017 года в Тайбэе, двукратная чемпионка Европы среди юниоров 2014 года в Баку. Мастер спорта России международного класса открыла в Орле школу художественной гимнастики.



День гимнастики не отмечен красным в календаре. Праздник – это повод рассказать о своем любимом деле. Ведь для тех, кто ежедневно приходит в залы, каждый день - день гимнастики









Анастасия Дорохова

26 октября 2019 года







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