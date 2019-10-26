Новости версия для печати «Широка страна моя родная…» Орловцев приглашают проверить свои знания географии России. Сделать это можно, приняв участие в тематическом диктанте. Он состоится 27 октября.



Впервые географический диктант писали в 2015 году. Тогда на вопросы решили ответить около 72 тысяч человек. А в 2018 акция вышла далеко за пределы России – к ней присоединилось 97 стран мира. Количество участников приблизилось к 250 тысячам. И это те, кто принял участие очно. Еще 119 тысяч человек писали диктант онлайн. Свои знания проверяли и жители нашего региона. В этом году диктант состоится 27 октября. Писать его будут в библиотеки им. Пришвина. Регистрация уже началась. Подробности можно узнать по телефону 8 (4862) 54-47-15.





Мария Семак

26 октября 2019 года







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