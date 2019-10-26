Новости версия для печати Орловская область получила еще 20 тыс. доз вакцины против гриппа Вакцина для взрослого населения поступила на Орловщину за счет федеральных средств. Следует отметить, что наша область ожидает еще одну партию вакцины.



Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, вакцинация на территории региона будет продолжена, в том числе с использованием передвижных прививочных пунктов.



В Орле работа таких пунктов организована в нескольких районах города. Так, по субботам с 9:00 до 14:00 прививочные пункты расположены на площади им. Жукова, площади Комсомольской, площади перед ДК «Металлург» (территория проведения ярмарок «Хлебосольный выходной»), а также у торгового центра «Атолл».



По средам с 9:00 до 14:00 передвижные прививочные пункты работают на Центральном рынке города, с 13:00 до 16:00 − у торгового центра «Атолл».





Орловское Информбюро

26 октября 2019 года







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