Новости версия для печати В Орловской области будет реализован региональный проект «Чистая вода» Соответствующие соглашения подписаны с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в этом году.



В рамках реализации проекта также планируется предоставление субсидии региону из федерального бюджета на строительство и модернизацию объектов питьевого водоснабжения, сообщает информационный портал Орловской области.



Целью проекта «Чистая вода» является увеличение доли населения, в том числе городского, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.



Всего на реализацию регионального проекта в период 2019-2024 годов планируется направить более 490 млн рублей.

Федеральные средства в 2019-2020 годах будут направлены на строительство водовода по ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе в Орле. Сметная стоимость строительства объекта составит 64,5 млн рублей.





Орловское Информбюро

27 октября 2019 года







На главную страницу





