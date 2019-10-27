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воскресенье
27.10.2019
13:50:40
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В Орловской области будет реализован региональный проект «Чистая вода»Соответствующие соглашения подписаны с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в этом году.
В рамках реализации проекта также планируется предоставление субсидии региону из федерального бюджета на строительство и модернизацию объектов питьевого водоснабжения, сообщает информационный портал Орловской области.
Целью проекта «Чистая вода» является увеличение доли населения, в том числе городского, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
Всего на реализацию регионального проекта в период 2019-2024 годов планируется направить более 490 млн рублей.
Федеральные средства в 2019-2020 годах будут направлены на строительство водовода по ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе в Орле. Сметная стоимость строительства объекта составит 64,5 млн рублей.
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