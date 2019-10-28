В минувшие выходные в Орловской области произошло два наезда на пешеходов

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понедельник
28.10.2019
13:56:43
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В минувшие выходные в Орловской области произошло два наезда на пешеходовЗа прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили телесные повреждения, один человек погиб.
26 октября в Ливнах в 18:20 водитель автомобиля «Ниссан Альмера», двигаясь по ул. Октябрьской, в районе дома № 41 совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в Ливенскую ЦРБ.
27 октября в Орле в 13:25 водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Аутлэндер», следовал по ул. Поселковой и в районе дома №21, допустил наезд на 83-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу им. Семашко. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
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