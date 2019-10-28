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понедельник
28.10.2019
13:56:01
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Владислав Туйнов «стал лучшим среди лучших»Титул орловец завоевал по итогам выступления на Чемпионате мира по версии WAKO, который завершился в Боснии и Герцеговине.
Титул «Best for best» стал приятным дополнением к званию Чемпиона мира. Владислава Туйнова отметил президиум WAKO как лучшего бойца в ринге за эффектность и зрелищность поединков, а также сложность соперников.
Владислав Туйнов выступал на чемпионате мира в категории 75 кг. Орловец провел на турнире пять поединков с представителями Греции, Беларуси, Турции, Болгарии и Сербии. В финале нашему спортсмену предстояло проявить силу воли и выдержку – на ринг орловец вышел с разбитой бровью.
Отметим, что раздел кикбоксинга К-1 уже заявлен в Олимпийские игры 2024 года и Владислав Туйнов имеет неплохие шансы на завоевание награды. Олимпиада 2024 года состоится в Париже. Титул Чемпиона мира стал для нашего спортсмена продолжением победной серии поединков. Ранее Владислав Туйнов одержал первый триумф в карьере в промоушене Глори.
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