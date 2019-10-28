Новости версия для печати Несоблюдение дистанции привело к жертвам На объездной дороге в пределах поселка Знаменка-Орловская столкнулось сразу три автомобиля и это закончилось трагедией. Обстоятельства аварии и эксклюзивные комментарии участников рокового ДТП в репортаже Ивана Суверина.



Столкновение у светофора трех попутно идущих автомобилей от привычного для орловских автомобилистов «паровозика» отличали масштабы и последствия ДТП.



Легковую иномарку налетевший сзади самосвал, тяжело груженый песком, отбросил в сторону, на отбойник, еще одну - протащил более 50 метров. В «Опеле» ехала семья с двумя детьми. Младшего мальчика медикам пришлось грузить в карету скорой помощи прямо вместе с детским автокреслом, используемым в качестве жестких носилок. Вот только спасти малыша врачам не удалось.

Виктор Кузминов, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Орловскому району: «Примерно в 8:20 водитель грузового автомобиля «Фав» двигался по автодороге М-2 «Крым» со стороны Москвы в направлении Белгорода. В районе 379 километра не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства «Опель» и допустил с ним столкновение, затем последовало столкновение «Опеля» с впереди двигавшемся транспортным средством «Форд». В результате ДТП два человека пострадали: мальчик 2007 года рождения госпитализирован детскую областную больницу, мальчик 2015 года рождения от полученных травм скончался в карете скорой помощи по пути следование в лечебное учреждение».

Кроме того, травмы при ДТП получила мать маленьких пассажиров, из всего семейства в аварии уцелел лишь отец, управлявший «Опелем».



Благодаря просыпавшемуся песку и множеству осколков место столкновения инспекторы при составлении схемы ДТП определили с точностью до сантиметра. Расследование продолжится в рамках уголовного дела.









Иван Суверин

28 октября 2019 года







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