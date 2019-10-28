Новости версия для печати В Орловской области в результате ДТП пострадали два ребенка Один мальчик скончался.



26 октября в 08:20 водитель, управляя автомобилем «Фав», следовал по автодороге М-2 «Крым» и в районе 380 км не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Опель Зафира», который следовал впереди в попутном направлении, с последующим столкновением «Опеля» с автомобилем «Форд Фьюжн», который следовал впереди попутно, с последующим наездом на металлическое ограждение.



В результате ДТП пострадали два ребенка-пассажира «Опеля»: 4-летний мальчик скончался при транспортировке в медицинское учреждение; 12-летний мальчик получил телесные повреждения, госпитализирован в НКМЦ им. З.И. Круглой.



За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили телесные повреждения, один человек погиб.





Орловское Информбюро

28 октября 2019 года







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