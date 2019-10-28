Новости версия для печати ГИБДД призывает орловцев сообщать о пьяных водителях Не редко причиной ДТП становится управление транспортом в нетрезвом виде.



Как говорят инспекторы, нетрезвые водители отнюдь не являются проблемой лишь для сотрудников ДПС. Последствия пьяной поездки с лихачом «под градусом» гипотетически может разделить любой участник дорожного движения - водитель, пассажир или пешеход. Между тем сотрудники ГИБДД отмечают, что снизить риск ДТП можно, проявив бдительность и внимание к происходящему вокруг.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «За 9 месяцев 2019 года было зарегистрировано 84 ДТП, в которых водители были в нетрезвом состоянии. В результате них 16 человек погибли, 101 получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем жителям Орловской области: если вы стали очевидцем того, что водитель управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо собирается сесть за руль в нетрезвом состоянии, обратиться к нам по телефону дежурной части 72-90-00».





Иван Суверин

28 октября 2019 года







На главную страницу





