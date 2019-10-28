Новости версия для печати Орловский лицей №18 отметил 50-летний юбилей За полвека из школы выпустилось уже не одно поколение орловцев. И многие из них пришли поздравить педагогов с праздником.



На праздник по случаю юбилея пригласили всех ветеранов и лучших выпускников. Почетным гостем стал Аркадий Мишанов, который проработал в учебном заведении больше 30 лет и организовал уникальный биокомплекс. Единственный в Орле пришкольный зоопарк - гордость лицея. Еще одна школьная гордость - музей «Зеркало истории». Музей посвящен не только героям Великой Отечественной войны, но и выпускникам, погибшим в локальных конфликтах. В прошлом году музей лицея № 18 был признан лучшим в области. А организовала его 10 лет назад выпускница этой же школы Марина Самарина.



Юбилейный вечер вместе со своими учениками провела тоже выпускница лицея. Да и почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора лучшим педагогам вручали бывшие ученики. За 50 лет здесь воспитали немало личностей, которыми школа гордиться. Еще одно достоинство - педколлектив.

Оксана Позднякова, директор лицея №18: «Сейчас в лицее работают два заслуженных учителя Российской Федерации, очень много у нас почетных работников общего образования, отличников просвещения. И нам очень приятно, что среди учителей есть выпускники лицея - целые династии работают в лицее, их у нас тринадцать».

За пять десятков лет из стен школы выпустили более пяти тысяч учеников. Сегодня здесь учится больше тысячи мальчишек и девчонок. Самые талантливые и активные к юбилею школы приготовили для педагогов и гостей концертные номера. Танцы, стихи и песни - тоже в честь любимых педагогов.









Татьяна Тимохина

28 октября 2019 года







На главную страницу





