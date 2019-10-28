Новости версия для печати Леса Орловщины в следующие пять лет должны вырасти на 25 гектаров На эту работу, а также увеличение площади лесовосстановления, оснащение профильных учреждений спецтехникой и подготовку к будущим противопожарным периодам регион получит из федерального бюджета больше полумиллиарда рублей.



Эти средства, как и все работы, станут частью новой госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Орловской области» на 2020-2025 годы. Её финансирование, учитывая деньги, которые будут выделены из областной казны, составит 575 миллионов 800 тысяч рублей. Действующая программа в этом году заканчивается, все поставленные задачи по повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводству лесов уже практически достигнуты.

Игорь Лебедев, начальник управления лесами Орловской области: «Благодаря качественной подготовке к пожароопасному сезону, выполнению всего комплекса мероприятий по противопожарному благоустройству лесов, лесных пожаров на территории гослесфонда не зарегистрировано». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Объём финансирования на исполнение полномочий в области лесных отношений из федерального бюджета в 2019 году был увеличен на 30 миллионов рублей и составил более 106 миллионов рублей. На выделенные средства нам удалось приобрести всю необходимую лесопожарную лесохозяйственную технику, мы её передавали в соответствующее управление, также было проведено обследование лесов и посадка лесных культур. Сегодня работа в рамках госпрограммы продолжается, выделенные федеральные средства должны быть полностью освоены, а целевые индикаторы госпрограммы достигнуты».





Антон Киселёв

28 октября 2019 года







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