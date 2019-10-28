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Орловцев ждет «Караван времени»

В музее изобразительных искусств открылась выставка заслуженного художника России, академика Российской академии художеств Николая Ротко. Уроженец Кемеровской области, он очень любит сибирскую природу и многоцветье ее красок, которые неизменно находят отражение на его полотнах.

«Караван времени» - так называется выставка, которая представляет практически весь творческий путь художника, а он принимает участие в выставках более 50-ти лет. Несмотря на возраст, Николай Алексеевич специально приехал в Орел на открытие, чтобы самому представить свои работы.

Для Ротко характерны лаконизм, стилизация, обобщение и декоративность. Возможно, потому, что начинал он свой путь с декоративно-прикладного искусства. Обычные сюжеты, он умеет превратить в волшебство, а реальный мир - в сказочный.
Маргарита Хабарова, академик Российской Академии художеств: «Он прекрасный колорист. Это выставка поражает, прежде всего, мощным цветовым аккордом, аккордом радости, аккордом какого-то эмоционального счастливого момента».

И, действительно, цвета и свет на полотнах Ротко необычно и непривычно яркие, во многих работах он настолько интенсивен, что напоминает русский лубок, где и люди и животные сплошь солнечная и радостная фантазия автора.

Первое, что отметит каждый посетитель, который придет на эту выставку, то, что у художника нет какого-то определенного стиля. Здесь вы найдете и фигуративное искусство, и ассоциативные работы.

В ход идут и живописные, и пластические средства, все картины фактурные, с широкими мазками, и, главное, очень радостные. Эта передача красоты и многообразия мира цветом всегда выделяла художника. В Орле не так часто выставляются мастера из регионов, и это еще одна причина, по которой стоит посмотреть эту необычную выставку.
Светлана Четверикова, директор музея изобразительных искусств: «Мы знаем выставки московских, питерских художников, наших художников из Орла, а художник, который представляет Сибирь, Дальний Восток или Север зачастую достаточно редкий гость в наших залах».

Каждый, кто придет на эту выставку, сможет понять, что такое творческий взгляд на мир, как художник преломляет его в своих фантазиях, как задействует для этого живописные средства, и какими приемами пользуется для построения образов.


Эва Стасюлевич
28 октября 2019 года

 


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