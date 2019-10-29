Новости версия для печати В военно-историческом музее открылась выставка, посвященная 100-летию Орловско-Кромского сражения Скульптуры, плакаты, фотографии военачальников Белой и Красной армий - в одной экспозиции.



В рамках проекта «1919-й год - два цвета российской истории», реализуемого Фондом «Наследие» при поддержке Фонда президентских грантов в Орле провели и научную конференцию. Наш город был последним крупным населенным пунктом, до которого дошла Белая армия, и отсюда началось ее отступление.



Леонид Решетников, заместитель председателя Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел»: «Мы мало знаем о гражданской войне, а если и знаем, то только с одной стороны - о стороны победившей, а победившими были большевики. Наша молодежь, наше среднее поколение, да и взрослые люди знают искаженную историю. Мы хотим сегодня показать и другую сторону, взгляды другой стороны, в то же время не избегая взглядов победивших».





Юлия Опанасюк

28 октября 2019 года







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