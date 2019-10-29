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Маленькой Мелании нужна помощь орловцев

Жизнь проверяет на прочность маленькую Меланию. Она родилась раньше срока, дышать училась на аппарате искусственной вентиляции легких. В год родители услышали диагноз - ДЦП, но для себя решили, что это не приговор.

Многочисленные курсы реабилитации приносят положительные и долгожданные плоды, но останавливаться нельзя. Сейчас малышку ждут в столичной клинике. Вот только средств, чтобы отправить туда ребенка в семье нет. ГТРК «Орёл» совместно с «Русфондом» в рамках благотворительного проекта предлагают помочь Мелании. Для того чтобы помочь малышке, достаточно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного 75 рублей.


Мелания занимается специальными упражнениями три раза в день по полчаса. Мама подбадривает и требует усилий от своей малышки, девочка капризничает и плачет. Специальные приспособления, их называют «укладки», Мелании надевают на ноги. Они обеспечивают правильное положение тела. Спастика мышц снимается, состояние ребенка улучшается.

Елена Мезенцева, мама Мелании: «Самостоятельной ходьбы нам пока не обещают, но ходьба около опоры - да! Нам обещают!».

А еще обещают, что Мелания должна заговорить. Малышке сейчас 4 года. Роды были преждевременными. Первые несколько дней жизни она провела на аппарате искусственной вентиляции легких.

Елена Мезенцева, мама Мелании: «Врачи сразу сказали, что обширное кровоизлияние произошло, была гипоксия, что последствия будут серьезные. Много чего говорили - и что не выживет, в общем, нам не давали шансов».

Диагноз ДЦП Мелании официально поставили после года. Сразу же для нее разработали индивидуальную программу коррекции и восстановления. Это несколько курсов реабилитации в год. Метод войта-терапии, тейпирования и занятия на иппотренажере, а еще ежедневная работа с логопедом и дефектологом положительно отражаются на здоровье, как и эмоции от игр со старшей сестрой Дианой.

Сейчас Меланию на реабилитацию готовы взять в столичную клинику.

Елена Малахова, невролог Института медицинских технологий (г. Москва): «Цель госпитализации - укрепление и снижение патологического тонуса мышц, увеличение двигательной активности и объема движений, развитие мелкой моторики, стимуляции и развитие отсутствующих навыков, в том числе речи, улучшение психоэмоционального состояния».

Вот только стоимость лечения не по карману орловской семье. Нужно 199 тысяч 430 рублей.

Елена Мезенцева, мама Мелании: «Все реабилитации, которые помогают, они все платные. Нам сложно. Мы, конечно, стараемся ее вывозить на курсы реабилитации. Но дается нам это все сложно. Мы все работаем на нее».

Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» соберут большую часть суммы, необходимой для реабилитации Мелании - 166 тысяч 430 рублей. Родители малышки рассчитывают, что жители Орловщины помогут с оставшейся. Это 33 тысячи. Для этого достаточно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи есть на сайте «Русфонда».




Анна Вайсергисер
28 октября 2019 года

 


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