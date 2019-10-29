Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Малоархангельский душитель. Подозреваемый сознался в убийстве случайной свидетельницы кражи.



- Курс - на восстановление «зелёных легких» Орловщины. Объём финансирования из федерального бюджета был увеличен. На что направят?



- «Караван времени» - в Орле. Полувековой путь Николая Ротко - в одном зале. Мы узнали, почему художника называют волшебником.



- Помочь 4-летней Мелании сделать первый шаг может каждый из вас. Расскажем, как это сделать.





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Вести-Орёл

28 октября 2019 года







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