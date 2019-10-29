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вторник
29.10.2019
1:42:52
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Малоархангельский душитель. Подозреваемый сознался в убийстве случайной свидетельницы кражи.
- Курс - на восстановление «зелёных легких» Орловщины. Объём финансирования из федерального бюджета был увеличен. На что направят?
- «Караван времени» - в Орле. Полувековой путь Николая Ротко - в одном зале. Мы узнали, почему художника называют волшебником.
- Помочь 4-летней Мелании сделать первый шаг может каждый из вас. Расскажем, как это сделать.
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