Новости версия для печати В минувшие выходные в Орловском юридическом институте им. Лукьянова прошел день открытых дверей Учебное заведение, которое готовит полицейских, посетили более 400 гостей из нескольких регионов центральной России.



Служить и защищать - через считанные месяцы эти слова станут главными в жизни будущих абитуриентов. Школьники, которые посетили день открытых дверей в Орловском юридическом институте имени Лукьянова, уже решили, что хотят стать полицейскими. И что от них будет требоваться на службе, ребята тоже хорошо представляют. Правда, со специальностью определились ещё не все, но ребятам есть из чего выбирать. Орловский юридический институт - это профильный вуз. Здесь готовят кадры для ГИБДД и органов предварительного расследования.



Сергей Синенко, начальник ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, генерал-майор полиции: «У нас курсанты очень близко к практической ситуации проходят обучение. Так называемое практико-ориентированное обучение. Наш полигонный комплекс - это имитация микрорайона города, со всеми его атрибутами, инфраструктурой, в котором имитируются все оперативно-служебные ситуации и уже курсанты практически их отрабатывают».

Посмотреть на то, как это реализовано в институте пришло почти четыре сотни гостей - школьники, студенты среднеспециальных учебных заведений, их родители. Все они посетили музей вуза, ведущие кафедры, выставку спецтехники и вооружения полиции и узнали все подробности о порядке и условиях приёма в институт, о требованиях к будущим сотрудникам внутренних дел и о финансовом довольствии курсантов и слушателей.









Антон Киселёв

28 октября 2019 года







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