Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
29.10.2019
1:42:22
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны
Следствием установлено

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Орле написали Географический диктант

Международная акция объединила сразу несколько городских площадок. Одной из них стала библиотека имени Пришвина.

Участникам «Географического диктанта» предстояло ответить на 40 вопросов. Времени на раздумье – только час. Все, как на экзамене. Результаты станут известны только через месяц. Впрочем, оценки для участников географического диктанта далеко не на первом месте - многие отмечали, что написать диктант их побудили интерес и любовь к родине, к планете Земля.

В Орле одним из мест проверки знаний стала библиотека имени Пришвина. Задавали вопросы здесь те люди, для которых география – больше чем просто школьный предмет. Среди них - руководитель клуба подводного плавания «ДИВО» Сергей Куликов. В 2017 году орловские дайверы совершили большое открытие – в ходе тренировочного погружения для поиска пропавшей экспедиции орловца Владимира Русанова они нашли дореволюционный пароход, который пробыл под водой больше 80 лет.

Сергей Куликов, руководитель клуба подводного плавания «ДИВО»: «Я всегда интересовался географией. И мое детство прошло по соседству с домом-музеем Русанова. При мне было открытие музея в 80-х годах. Уже тогда мне стали интересны путешествия, интересно то, чем занимался Русанов».

Орловец Владимир Русанов благодаря своей научной деятельности занял одно из видных мест среди русских полярников начала XX века. Музей ученого пользуется большой популярностью среди жителей Орла.

Светлана Ветрова, старший научный сотрудник дома-музея В.А. Русанова: «В музей приходят люди совершенно разных возрастных категорий, конечно, большинство это школьники, но есть и семейные посещения».

Герои произведений Вольтера и Фонвизина в разное время называли географию «ненужной» и «недворянской» наукой. Но со временем все изменилось. Любой пытливый ум тянется к изучению всего интересного. В том числе и географии. А «географический диктант» - это лучший способ проверить себя.




Анастасия Дорохова
28 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта