Новости версия для печати В Орле написали Географический диктант Международная акция объединила сразу несколько городских площадок. Одной из них стала библиотека имени Пришвина.



Участникам «Географического диктанта» предстояло ответить на 40 вопросов. Времени на раздумье – только час. Все, как на экзамене. Результаты станут известны только через месяц. Впрочем, оценки для участников географического диктанта далеко не на первом месте - многие отмечали, что написать диктант их побудили интерес и любовь к родине, к планете Земля.



В Орле одним из мест проверки знаний стала библиотека имени Пришвина. Задавали вопросы здесь те люди, для которых география – больше чем просто школьный предмет. Среди них - руководитель клуба подводного плавания «ДИВО» Сергей Куликов. В 2017 году орловские дайверы совершили большое открытие – в ходе тренировочного погружения для поиска пропавшей экспедиции орловца Владимира Русанова они нашли дореволюционный пароход, который пробыл под водой больше 80 лет.



Сергей Куликов, руководитель клуба подводного плавания «ДИВО»: «Я всегда интересовался географией. И мое детство прошло по соседству с домом-музеем Русанова. При мне было открытие музея в 80-х годах. Уже тогда мне стали интересны путешествия, интересно то, чем занимался Русанов».

Орловец Владимир Русанов благодаря своей научной деятельности занял одно из видных мест среди русских полярников начала XX века. Музей ученого пользуется большой популярностью среди жителей Орла.



Светлана Ветрова, старший научный сотрудник дома-музея В.А. Русанова: «В музей приходят люди совершенно разных возрастных категорий, конечно, большинство это школьники, но есть и семейные посещения».

Герои произведений Вольтера и Фонвизина в разное время называли географию «ненужной» и «недворянской» наукой. Но со временем все изменилось. Любой пытливый ум тянется к изучению всего интересного. В том числе и географии. А «географический диктант» - это лучший способ проверить себя.









Анастасия Дорохова

28 октября 2019 года







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