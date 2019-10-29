Новости версия для печати Орел испытал дорожный коллапс Рабочая неделя для многих орловцев началась в многокилометровой пробке по дороге на работу и учебу. Причина - закрытие моста Дружбы на ремонт. И сегодня же на мосту начались активные работы.



Ремонт моста Дружбы сегодня стал одной из обсуждаемых орловцами тем. Но говорят о люди не о работах не объекте, а о проблемах, которые они создали. Мост закрыли в минувшие выходные. Подрядчик, который зашел на объект, говорит, что мера эта вынужденная. Власти приносят извинения за временные неудобства. Горожане же делятся своим негодованием в соцсетях.



На интерактивных картах пробок Красный мост и Московская улица до пересечения с Герцена краснеют весь день. Орловцы, конечно, подозревали, что утренний час пик обернётся неприятным сюрпризом. Но чтобы настолько... Власти же пообещали пересмотреть городскую логистику в части работы некоторых маршрутов общественного транспорта и светофоров, которые в связи с пробками будут среди автолюбителей крайне популярны.



Евгений Гришин, замглавы администрации г. Орла, начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Я думаю, что автолюбители найдут себе маршруты, которые будут позволять вовремя прибывать на работу. Администрация приносит извинения в связи с неудобствами. Но безопасность жителей - прежде всего».

Подрядчик же отмечает, что при самом лучшем раскладе для автомобилистов мост Дружбы откроется только в мае следующего года. Это означает, что до этого времени вся нагрузка ляжет на оставшиеся мосты.



При этом городские чиновники уверены, что через пару недель ситуация нормализуется, как только водители подберут наиболее оптимальные маршруты.









Антон Киселёв

28 октября 2019 года







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