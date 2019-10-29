Новости версия для печати В Орле открылся центр оказания услуг «Мой бизнес» Открыть свое дело, получить консультацию, финансовую поддержку и даже необходимые знания теперь можно в одном месте.



Открывали, как и положено в бизнесе, по-деловому без лишних слов. Также будет и оказываться поддержка - как можно меньше барьеров и как можно больше конкретной помощи.



Евгений Лыкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области: «Это то, что просили сами предприниматели, дабы обеспечить возможность получить услуги, связанные с поддержкой бизнеса, в одном месте».

Центр оказания услуг «Мой бизнес» это фактически единое окно для начинающих и действующих предпринимателей. Спектр господдержки - от регистрации до выхода на экспорт.



Дмитрий Рябцовский, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Здесь на базе центра работает гарантийный фонд, фонд микрокредитования, центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта и кластерного развития».

Глава региона проверил, как это работает: взял талончик и получил у консультанта центра ответы на все вопросы.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это весь комплекс мер поддержки, который должен оказываться. Но на этом нельзя останавливаться, должны двигаться вперед, потому что даже существующий бизнес должен иметь возможность реализовать уже следующую идею в рамках текущего бизнес-проекта или бизнес-плана».

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «С открытием этого центра мы, конечно, поможем бизнесу еще крепче стоять на ногах, работать прибыльно и, конечно, создавать новые рабочие места».

Насколько это удобно и эффективно, многие предприниматели уже смогли оценить. Весь сентябрь центр работал в тестовом режиме.



Александр Ларин, предприниматель: «Мы сюда уже приходим, спокойно общаемся. Конечно, удобно, любые вопросы решаем при личном общении либо по телефону».

Предпринимателям сегодня уделили внимание и в торговом комплексе на Кромском шоссе. Там появился новый артобъект - скульптура Предпринимателя. Человек в деловом костюме тянет по ухабам груженую телегу. Уже даже появилась примета: если потереть колено Предпринимателя, то дело пойдет легче и быстрее. А в реальности на помощь должен прийти новый Центр оказания услуг «Мой бизнес», который расположился по адресу улица Салтыкова-Щедрина, 34.









Оксана Гранн

28 октября 2019 года







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