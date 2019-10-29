ФК «Орел» занял шестое место в первенстве Союза футбольных федераций «Центр»
До фактического завершения турнира нашей команде осталось сыграть один матч.
Завтра наша команда проведет заключительный матч сезона. Орловцы отправятся на выезд в «Калугу». Для своих болельщиков футболисты сезон уже закрыли – в субботу «орлы» встретились с молодежкой курского «Авангарда». Итог – ничья 3:3. Хет-триком в составе нашей команды отметился Максим Серегин. В пассиве у «орлов» в этой игре остались два нереализованных пенальти.