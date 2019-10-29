Новости версия для печати Сегодня – всемирный день борьбы с инсультом Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из самых частых причин инвалидности. Высока и статистика летальных исходов.



В Орловской области лечить инсульт по мировым стандартам начали с 2009 года. Была создана система сосудистых центров и приобретена необходимая диагностическая аппаратура. С пациентами работает целая бригада. Это и врачи, и инструкторы и медсестры, возвращающие больному утраченные двигательные и коммуникативные навыки. Главное условие успеха вовремя начать.





Елена Литинская

29 октября 2019 года







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