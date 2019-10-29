Новости версия для печати Старые – спилили, новые – посадят В следующем году Орел станет зеленее и красивее – на улицах города планируют высадить молодые липы и клены.



Как отметили в «Зеленстрое», эти породы хорошо приживаются в климате и условиях средней полосы. Предполагается, что наш город станет богаче на 6 000 деревьев. Однако молодые саженцы появятся не везде, где спилили старые насаждения. Остается проблемой восстановление лесополос вдоль линии улично-дорожной сети. После выпиловки аварийных деревьев нет возможности удалить пни: отсутствует необходимое оборудование.





Мария Семак

29 октября 2019 года







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