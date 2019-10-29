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Орловцам предлагают оценить свой уровень этнографической грамотности

Масштабный письменный экзамен состоится 1 ноября, он будет проводиться во всех регионах России и за рубежом.

Участие могут принять все, кто говорит на русском языке и умеет писать. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта.

Акция проводится уже четвертый год подряд. В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек, было задействовано больше четырех тысяч площадок в России и за рубежом. В Орловской области акцию поддержали порядка 300 участников. В этом году в Орле диктант пройдет на базе опорного вуза.


Мария Семак
29 октября 2019 года

 


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