Новости версия для печати Орловцам предлагают оценить свой уровень этнографической грамотности Масштабный письменный экзамен состоится 1 ноября, он будет проводиться во всех регионах России и за рубежом.



Участие могут принять все, кто говорит на русском языке и умеет писать. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта.



Акция проводится уже четвертый год подряд. В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек, было задействовано больше четырех тысяч площадок в России и за рубежом. В Орловской области акцию поддержали порядка 300 участников. В этом году в Орле диктант пройдет на базе опорного вуза.





Мария Семак

29 октября 2019 года







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