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Сегодня освятили колокола и купола храма во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

Строительство храма на территории подсобного хозяйства «Орловский колос» духовно-православного центра «Вятский Посад» началось год назад. Сегодня в храме прошла божественная литургия и крестный ход.

Храм во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» еще не достроен, но в престольный праздник верующие пришли поклониться и попросить помощи в духовных и земных делах. А ведь еще год назад на этом месте было распаханное поле.

Виталий Данилов, зампред по хозяйственной части подсобного хозяйства «Орловский колос»: «Это место указал батюшка Илий. Во время своего визита в Орел он решил, что необходимо сделать подсобное хозяйство. Посмотрел на карту, ему приглянулось очень это место».

Схиархимандрит Илий освятил выбранное для храма место и дал старт строительству. Храм станет центром подсобного хозяйства «Орловский колос». Уже сейчас чувствуется размах и грандиозность задуманного. Распаханные земли засеют, построят тепличный комплекс, появится конный двор с манежем. Будет построена и гимназия с сельскохозяйственным уклоном на 550 мест. Церковно православный комплекс обещают завершить к 90-летию схиархимандрита Илия к 2022 году. В данный момент здесь возводят часовню, иконную лавку, дом причты с классом для воспитанников воскресной школы. В храме ведутся работы на основном своде и колокольне.

Десять куполов готовы и уже освящены. Через полтора месяца семь из них установят на храме. Остальные предназначены для часовни и купели. Чин освящения совершили старец Илий и Владыка Тихон. И впервые здесь сегодня разнесся колокольный звон.




Анна Вайсергисер
28 октября 2019 года

 


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