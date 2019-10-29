Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Красным стал не только мост, но и весь центр Орла. Зато на мосту Дружбы возобновили работу.



- Помощь - словами и деньгами. Для бизнеса в Орле открыли «единое окно».



- В колокольном звоне «Вятского Посада» - новые голоса. Сегодня освятили колокола и купола строящегося храма.



- «Орловский бриллиант» официально стал «лучшим из лучших». Этот титул он получил на Чемпионате мира по версии WAKO.



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Вести-Орёл

28 октября 2019 года







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