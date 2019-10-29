За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 16 ДТП

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вторник
29.10.2019
11:27:05
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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 16 ДТПСреди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.
28 октября в 16:20 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», следовал по ул. Васильевской и в районе д.165, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Ховер Дервейс», который следовал во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель «Нисана» получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ООКБ, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.
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