Новости версия для печати В Ливнах нашли похитителя телевизоров Мужчина проник в дом через окно.



Потерпевшая, женщина 1980 года рождения, рассказала полицейским, что из ее частного дома неизвестные похитили два телевизора. Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее судимый житель Ливен 1983 года рождения. В беседе с полицейскими злоумышленник признался в содеянном, а также выдал похищенное имущество. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.





Анастасия Дорохова

29 октября 2019 года







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