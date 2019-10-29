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Орловский театр кукол на фестивале «Русская классика» представил спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке»

В Орле проходит VIII Международный театральный фестиваль «Русская классика».

Режиссер увидел в известном произведении Александра Пушкина - историю любви. Так и определил жанр постановки. Волшебство пушкинской поэзии, музыка, свет, игра актеров - все это с первых же минут захватывает внимание зрителей. Необычное прочтение характеров и удивительная работа с куклами, которые буквально оживают на сцене, превращают детскую сказку в спектакль, который интересен зрителю любого возраста. Особенно стоит отметить оригинальное оформление постановки - декорации стилизованы под черновики поэта.
Наталья Старосельская, председатель жюри театрального фестиваля «Русская классика»: «Это та сказка, которая для маленьких детей может стать очень хорошим уроком. Уже то, как по-разному смеется Золотая Рыбка, выполняя очередное желание и понимая, чем это закончится. И когда дети маленького возраста будут знать, что далеко не все желания могут быть исполнимы, а может быть все наоборот, и это прекрасно. И то, что театр берет такую сказку и делает ее так, как это сделано, мне доставило искреннее удовольствие».



Мария Семак
29 октября 2019 года

 


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