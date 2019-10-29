Новости версия для печати Пора творить добрые дела В Орловской области стартовала благотворительная акция «Свет Рождественской звезды». К самому светлому празднику проводится сбор подарков для нуждающихся детей Дмитровского района.



Это пятая, юбилейная акция – впервые таким образом поздравить семьи района решили в 2014 году. Организатором выступила настоятельница монастыря Ксении Петербуржской игуменья Ксения. Тогда собрали 120 подарков, во второй год уже 300. И с каждым последующим разом количество адресатов акции увеличивается.

Евгений Гуров, заместитель председателя паломнического отдела Орловской епархии: «Мы решили помочь пятистам наиболее нуждающимся детям Дмитровского района. Как всегда, собираем конфеты, шоколадки и игрушки. Поздравляем детей от ноля до семнадцати лет, и каждый ребенок получает подарок ЗБЗ!!!!!!!!!!!адресно. Так, если дети младшего возраста получают игрушки, то дети постарше получают средства личной гигиены».

Сбор продлится до 30 декабря. Подарки детям вручат 8 января.





Мария Семак

29 октября 2019 года







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