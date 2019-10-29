Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Повод - задуматься о здоровье. Сегодня - Всемирный день борьбы с инсультом. Елена Литинская расскажет, как в Орле лечат пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.



- Верный присяге и Отечеству - до последних минут. В память о погибшем в Афганистане выпускнике на здании техникума им. Русанова открыли мемориальную доску.



- Шанс встать на ноги. Маленькой Мелании поможет дорогостоящее лечение. Попасть на реабилитацию девочка может только с помощью неравнодушных земляков.

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Вести-Орёл

29 октября 2019 года







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