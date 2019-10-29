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вторник
29.10.2019
19:36:24
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Повод - задуматься о здоровье. Сегодня - Всемирный день борьбы с инсультом. Елена Литинская расскажет, как в Орле лечат пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
- Верный присяге и Отечеству - до последних минут. В память о погибшем в Афганистане выпускнике на здании техникума им. Русанова открыли мемориальную доску.
- Шанс встать на ноги. Маленькой Мелании поможет дорогостоящее лечение. Попасть на реабилитацию девочка может только с помощью неравнодушных земляков.
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