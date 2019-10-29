Новости версия для печати Прокуратура: контроль департаментов соцопеки и здравоохранения Орловской области - отсутствовал В Орле правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства жизни 11-летней девочки-инвалида, недавно оказавшейся в эпицентре общественного внимания из-за публикаций в орловских и федеральных СМИ.



Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело с формулировкой «халатность» в отношении органов опеки и профилактики. Свою проверку провело и главное надзорное ведомство области. Сегодня прокуратура поделилась с нами своими выводами.

Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Основная часть индивидуальной программы реабилитации не исполнялась. Контроль за эффективностью проводимых с ребенком-инвалидом мероприятий со стороны уполномоченных органов - департамента социальной политики, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, департамента здравоохранения Орловской области, департамента образования Орловской области - отсутствовал. Указанная семья на учет, как находящаяся в социально опасном положении, поставлена не была. За рассмотрением актов прокурорского реагирования, а также расследованием возбужденного уголовного дела установлен контроль прокуратуры области».





Иван Суверин

29 октября 2019 года







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