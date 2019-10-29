Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
29.10.2019
19:36:11
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны
Следствием установлено

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Мэрия Орла: в связи с закрытием моста Дружбы на капремонт пути следования городских маршруток изменены

Жалоб на новую траекторию движения от граждан пока не поступало.

Сегодняшняя еженедельная планерка переросла в дискуссию о ситуации с мостом Дружбы. Сейчас прорабатывается вопрос изменения фаз светофоров. Глава администрации Орла дал поручение узнать у подрядчика график проведения работ.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Эти специалисты нам дадут объективную оценку сейчас и в процессе производства работ, а график производства работ, который будет составлен, укажет сроки, в том числе и возобновления движения по мосту Дружбы».

Евгений Гришин, замглавы администрации г. Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Учитывая обращения граждан, в настоящий момент мы прорабатываем абсолютно новый маршрут, который удовлетворит обращения граждан, что касается светофоров - в ГИБДД мы отправили письмо с просьбой об изменения фазы работы светофора».

Говорили на планерке и об удручающем состоянии Красного моста, который, кстати, более востребован и пешеходами, и автомобилистами. Его закрытие вызовет еще больший коллапс. Так что уже сейчас необходимо проработать график движения и варианты объезда, а также рассмотреть возможность строительства строительство временного пешеходного моста через Оку.

Владимир Негин, зампред Орловского городского Совета народных депутатов: «Хотелось бы, чтобы администрация уже сейчас начала проработку альтернативной переправы. Понятно, что мы можем столкнуться с серьезными трудностями и, прежде всего, финансовые возможности нужны, но нужно сейчас уже начать эту работу. Потому что перекрытие Красного моста на длительный срок еще больше усугубит ситуацию, чем даже сейчас закрытие моста Дружбы».



Анна Вайсергисер
29 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта