Новости версия для печати Мэрия Орла: в связи с закрытием моста Дружбы на капремонт пути следования городских маршруток изменены Жалоб на новую траекторию движения от граждан пока не поступало.



Сегодняшняя еженедельная планерка переросла в дискуссию о ситуации с мостом Дружбы. Сейчас прорабатывается вопрос изменения фаз светофоров. Глава администрации Орла дал поручение узнать у подрядчика график проведения работ.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Эти специалисты нам дадут объективную оценку сейчас и в процессе производства работ, а график производства работ, который будет составлен, укажет сроки, в том числе и возобновления движения по мосту Дружбы».

Евгений Гришин, замглавы администрации г. Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Учитывая обращения граждан, в настоящий момент мы прорабатываем абсолютно новый маршрут, который удовлетворит обращения граждан, что касается светофоров - в ГИБДД мы отправили письмо с просьбой об изменения фазы работы светофора».

Говорили на планерке и об удручающем состоянии Красного моста, который, кстати, более востребован и пешеходами, и автомобилистами. Его закрытие вызовет еще больший коллапс. Так что уже сейчас необходимо проработать график движения и варианты объезда, а также рассмотреть возможность строительства строительство временного пешеходного моста через Оку.



Владимир Негин, зампред Орловского городского Совета народных депутатов: «Хотелось бы, чтобы администрация уже сейчас начала проработку альтернативной переправы. Понятно, что мы можем столкнуться с серьезными трудностями и, прежде всего, финансовые возможности нужны, но нужно сейчас уже начать эту работу. Потому что перекрытие Красного моста на длительный срок еще больше усугубит ситуацию, чем даже сейчас закрытие моста Дружбы».





Анна Вайсергисер

29 октября 2019 года







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